На строящихся и проектируемых станциях метро Алматы предусмотрят сразу платформенные перегородки

В «Метрополитене» Алматы прокомментировали ситуацию по установке временных перегородок для повышения безопасности пассажиров. Как заявил директор коммунального предприятия Алмасбек Орынбеков, это решение временное, потому что установка постоянных платформенных дверей занимает «значительное время».

«При проектировании действующих станций установка платформ с раздвижными автоматическими дверьми не была предусмотрена в нормативных документах, регулирующих строительство объектов метрополитена. Изменения в эти документы были внесены только в 2022 году», - пояснил Орынбеков.

Он добавил, что для обеспечения безопасности пассажиров «нужен системный подход».

«Поэтому на строящихся и проектируемых станциях уже предусмотрена установка платформенных перегородок. Это временное решение, направленное на повышение безопасности пассажиров, до установки постоянных платформенных дверей (screen doors)», - отметил он.

В то же время Орынбеков заявил, что процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, финансирование, проведение процедуры государственных закупок. Поэтому в качестве временной меры для безопасности пассажиров устанавливаются временные металлические перегородки между вагонами.

Директор «Метрополитена» сообщил, что перегородки устанавливаются за счет эксплуатационных расходов метрополитена, без привлечения бюджетных средств. Сначала монтируются металлические опоры из нержавеющей полированной стали, на которые впоследствии будут установлены перегородки из ударопрочного закаленного стекла. Завершить работы планируется в ближайшее время.

Также он добавил, что вместе с установкой временных конструкций идет и их тестирование.

«В сети видел фотографию: во время остановки состава одна из перегородок оказалась смещена относительно межвагонного пространства. Еще раз хочу объяснить: данный эпизод – часть тестового процесса. Подобные ситуации тщательно анализируются. Рабочий процесс не прекращается — инженеры синхронизируют монтажные работы с многоэтапными проверками, чтобы обеспечить работу системы», - сказал Орынбеков.