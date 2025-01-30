Сенат одобрил закон, позволяющий «Казпочте» заниматься пересылкой лекарств

В четверг сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты». Новые нормы позволяют третьим лицам получать посылки при наличии PIN-кода или QR-кода, дают полномочия «Казпочте» заниматься пересылкой медикаментов.

«В связи с ежегодным спадом объема простых писем, отправляемых через почтовые ящики, исключаются положения по почтовым ящикам. При этом законом упорядочены вопросы размещения почтоматов в зданиях и в многоквартирных жилых домах. Для удобства пользователей услуг операторов почты предлагается предусмотреть возможность вручения третьим лицам почтового отправления путем получения согласия адресата посредством PIN -кода либо считывания QR-кода», - сказал сенатор Алибек Наутиев.

Он добавил, что «Казпочта» наделяется правом транспортировки и хранения лекарственных средств и медицинских изделий. Для этого законом вводится понятие «почтовое отправление с объявленной ценностью» и уточняются условия наступления ответственности операторов почты, связанных с такими отправлениями.

Для совершенствования механизма субсидирования из перечня универсальных услуг связи исключаются услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли и почтовой карточки.

«Данные услуги не будут субсидироваться в связи неактуальностью. Надо отметить, что за последние пять лет объем субсидирования универсальных услуг государством снизился с 3,4 млрд тенге до 654 млн тенге», - уточнил депутат.

Вместе с тем местные исполнительные органы наделяются компетенцией по оказанию мер содействия по сохранению отделений почтовой связи. То есть, пояснил сенатор, «Казпочта», при принятии решения о закрытии отделений обязана будет информировать об этом акиматы минимум чем за три месяца.

Кроме того, законом предусматриваются нормы защиты техническим способом беспроводных каналов связи государственных органов, а также по закреплению проекта «Социальный кошелек».

В закон «О торговом мореплавании» в связи с дефицитом казахстанских кадров вносятся изменения в части дальнейшего приостановления запрета для иностранцев на занятие должностей капитана, старшего помощника капитана и старшего механика. Как отметил Наутиев, учитывая, что на сегодняшний день на казахстанских судах на должностях командного состава работают 585 моряков, из них 317 казахстанцев и 268 иностранцев, эта норма «позволит покрыть потребности судоходных компаний до восполнения командного состава казахстанскими кадрами».