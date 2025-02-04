В Казахстане планируют ввести обязательные электронные договоры о долевом строительстве

На сайте «Открытые НПА» опубликован проект приказа министерства промышленности и строительства «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы в сфере долевого строительства», которым предлагается обязательный переход на электронные договоры, а также усиливается контроль за застройщиками и финансированием строительства.

«Изменения разработаны в рамках инициатив по цифровизации и автоматизации государственных услуг, а также для минимизации рисков, связанных с недобросовестным исполнением обязательств участниками строительного рынка», - пояснили в министерстве.

Так, предусмотрен обязательный переход на заключение договоров о долевом участии в строительстве исключительно в электронной форме, чтобы упростить процессы регистрации и снизить риски подделки документов.

Как указывается в пояснительной записке, с 2017 года в Казахстане было заключено порядка 139 тыс. договоров о долевом участии в жилищном строительстве, 85% из которых были оформлены на бумаге. Однако застройщики не всегда используют договоры в типовой форме, а это создает риски фальсификации документов. Акиматы же проверяют скан-копии договоров на соответствие типовой форме вручную, это занимает много времени и есть вероятность допущения ошибок.

«В этой связи предлагается заключать договор о долевом участии исключительно в электронной форме. Такое решение позволяет минимизировать риски фальсификации, а также повышает удобство получения государственной услуги, так как срок регистрации сокращается с трех дней до нескольких часов», - отмечается в пояснительной записке.

А проверка электронного договора на соответствие типовой форме и наличия ранее поставленных на учет прав третьих лиц на долю в многоквартирном жилом доме будет автоматической.

Также предлагается расширить полномочия единого оператора: он сможет запрашивать финансовую отчетность у застройщика, генерального подрядчика и уполномоченной компании; запрашивать договоры на оказание услуг по проведению технического и финансового аудитов с независимыми организациями; запрашивать на ежеквартальной основе данные по аффилированным лицам застройщика и уполномоченной компании. В случае непредставления запрашиваемых документов единый оператор праве применить неустойку в размере 200 МРП за каждое нарушение. Все это усилит контроль за целевым использованием средств дольщиков, считают в министерстве промышленности и строительства.

Кроме этого, министерство намерено уточнить требования к предоставлению проектно-сметной документации, включая использование цифровых форматов, чтобы повысить качество экспертизы и учета данных; ввести дифференцированную ставку гарантийного взноса в зависимости от доли собственного участия уполномоченной компании в проекте; ужесточить обязательства уполномоченных компаний в части реализации долей, предоставления статистических данных и соблюдения проектных сроков.

В пояснительной записке к документу также указано, что объектом договора о долевом строительстве являются обязательства уполномоченной компании по строительству многоквартирного жилого дома, включая строительство инженерных сетей, в том числе наружных, систем и оборудований, благоустройство и озеленение в пределах территорий, отведенных под строительство дома, приемки его в эксплуатацию, а также обязательства вернуть единому оператору средства, в случае финансирования завершения строительства многоквартирного жилого дома при наступлении гарантийного случая. А план финансирования проекта должен содержать информацию обо всех источниках финансирования.

Уполномоченная компания также будет обязана в течение 10 дней после подписания договора о долевом строительстве предоставить права на просмотр единым оператором банковского счета. Также компания должна осуществлять реализацию долей в многоквартирном жилом доме при условии наличия ПСД на строительство инженерных сетей, благоустройство и озеленение территорий, отведенных под строительство многоквартирного жилого дома. Принимать оплату от дольщика компания сможет только в безналичном порядке в соответствии с договором о долевом строительстве. При этом запрещается расчет долями с контрагентами.

Кроме того, застройщик должен обеспечить единому оператору условия для мониторинга строительства, в том числе подключить интернет и установить на объекте камеры видеонаблюдения.

«Данные изменения направлены на повышение прозрачности, снижение административных барьеров и улучшение качества предоставления услуг в сфере долевого строительства», - отметили в министерстве, в целом комментируя свои предложения.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 17 февраля.