За сталкинг в Казахстане законодательно введут штраф

В Казахстане будут штрафовать за сталкинг. Соответствующую поправку депутаты мажилиса уже внесли в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов и планируют принять в феврале. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сообщил журналистам депутат Абзал Куспан.

«В законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов норму внесли, рабочая группа приняла. Специальная статья, называется “сталкинг” в виде уголовного проступка. Планируется вынести документ на рассмотрение палаты во втором чтении на следующей или через неделю», - сказал Куспан.

По его словам, за это правонарушение предлагается ввести штраф. Однако сумму штрафа депутат не назвал, отметив, что в ходе обсуждения во втором чтении сумма может быть увеличена или уменьшена.

Депутат объяснил, что наказанием в виде штрафа предупреждают более тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако в будущем санкцию все же могут ужесточить.

«Новые нормы в Уголовный кодекс нужно вводить очень осторожно. Нужно смотреть правоприменительную, следственную, судебную практику. И по результатам изучения и анализа судебно-следственной практики, в принципе, можно предусмотреть в сторону ужесточения санкций», - подчеркнул Куспан.