Трамп ввел санкции в отношении Международного уголовного суда за преследование США и Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против членов Международного уголовного суда, которые участвуют в расследованиях в отношении американцев или их союзников, включая Израиль, сообщает Русская служба ВВС .

Финансовые и визовые санкции введены также в отношении членов семей тех, кто участвует в расследованиях.

«МУС, не имея законных оснований, взял на себя юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль, и далее злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта», - говорится в указе.

На прошлой неделе демократы в сенате США заблокировали попытку республиканцев ввести санкции против МУС.

Ранее, в 2020 году, во время работы первой администрации Трампа, США вводили санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуду и директора департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчочохо в связи с расследованием предполагаемых военных преступлений США в Афганистане.

Напомним, в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Суд посчитал, что они «намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество», а также ограничивали поступление гуманитарной помощи в Газу, когда для этого не было «явной военной необходимости или другого оправдания в соответствии с международным гуманитарным правом».