Всего будет засеяно в этом году различными культурами 23,8 млн га
Казахстан увеличит площадь высокорентабельных культур на 750 тыс. га
фото eldala.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

В ходе весенне-полевых работ в Казахстане будет засеяно сельхозкультурами 23,8 млн га. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, программой диверсификации будет охвачено порядка 1 млн га.

«Планируется размещение сельхозкультур на площади 23,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 518 тыс. га. В текущем году программа диверсификации охватит порядка 1 млн га. В частности, площадь высокорентабельных культур будет увеличена на 750 тыс. га, в том числе площадь масличных культур – на 365 тыс. га, кормовых – на 184 тыс. га, ячменя – на 114 тыс. га, гречихи – на 41,5 тыс. га, картофеля – на 15 тыс. га», - сказал Сапаров.

Он также добавил, что площадь кормовых культур будет доведена до 3,4 млн га, площадь масличных – до 3,3 млн га.

Под урожай 2025 года требуется 2,3 млн тонн семян, которые, как заверил Сапаров, на сегодняшний день полностью засыпаны. Техника готова к посевной на 75%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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