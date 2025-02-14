Генпрокуроры 14 штатов заявили, что Трамп незаконно назначил Маска главой DOGE

Генеральные прокуроры 14 штатов подали в федеральный суд Вашингтона, чтобы остановить попытки Илона Маска сократить федеральные расходы на посту главы нового агентства по эффективности, сообщает Reuters .

В иске утверждается, что Трамп предоставил Маску «неограниченные юридические полномочия» без разрешения Конгресса США, «не осознавая, какую угрозу это представляет для страны». Также штаты заявили, что команда Маска не имеет законных полномочий для доступа к платежным системам, содержащим конфиденциальную личную информацию миллионов американцев.

Также в иске говорится, что Маск и его команда могут помешать федеральному финансированию медицинских клиник, дошкольных учреждений, инициатив по борьбе с изменением климата и других программ, а Трамп может использовать эту информацию для продвижения своей политической программы.

Двое федеральных судей, курирующих текущие дела о конфиденциальности против DOGE, в пятницу рассмотрят вопрос о том, будет ли агентство иметь доступ к платежным системам министерства финансов и потенциально конфиденциальным данным агентств здравоохранения, защиты прав потребителей и труда США.

В Манхэттене окружной судья рассмотрит ходатайство генеральных прокуроров штатов-демократов о продлении временной блокировки DOGE, которую он ввел ранее и которая помешала команде Маска получить доступ к системам казначейства. А в Вашингтоне окружной судья рассмотрит просьбу профсоюзов о запрете группе DOGE доступа к конфиденциальным записям в департаменте здравоохранения и социальных служб, департаменте труда и Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов.

Команда Илона Маска провела масштабную проверку федеральных агентств, но столкнулась с несколькими исками о нарушении конфиденциальности из-за доступа к правительственным компьютерным системам.

Большинство инициатив Трампа, которые были оспорены в судебном порядке, были заблокированы судами, однако администрация президента продолжила массовые увольнения госслужащих и резко сократила программу иностранной помощи.