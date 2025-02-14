Новую трубу на Петропавловской ТЭЦ-2 введут в эксплуатацию к концу года

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с темпами модернизации коммунально-энергетического сектора региона, сообщает пресс-служба правительства.

Генеральный директор АО «СевКазЭнерго» доложил, что в 2024 году на Петропавловской ТЭЦ-2 капитально отремонтированы котлы №1 и №9, турбины №3 и №6, а также завершен ремонт еще четырех турбин и строительство дымовой трубы №1 высотой 180 метров, ввод которой запланирован на конец года. Продолжаются восстановительные работы котлов №3, №6 и №11 и турбины №7.

«Своевременные подготовительные и восстановительные работы на теплоэлектроцентрали позволили обеспечить стабильную работу оборудования и систем теплоснабжения города. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме», - отметили в правительстве.

Министерство энергетики планирует вывести объект из «красной зоны» риска в «желтую» уже в этом году.

20 марта 2022 года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба, погибла сотрудница компании. Прокуратура возбудила уголовное дело, директор и главный инженер ТЭЦ-2 были задержаны. В министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад, а комиссия ведомства, проведя расследование, основными причинами инцидента назвала дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы; ненадлежащую эксплуатацию дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов; несоблюдение режимов работы котлов и их высокую аварийность; ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ТЭЦ.

За аварии и остановку оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов совет директоров АО «Севказэнерго» освободил или понизил в должностях ответственных руководителей компании.

Новую дымовую трубу высотой 180 метров обещали построить еще в 2023 году и ввести в эксплуатацию в 2024-м. Однако возвели 30 метров, и в августе 2023-го труба накренилась, строительные работы были приостановлены. Сообщалось, что трубу демонтируют к 1 марта, а 1 апреля будет возобновлено строительство.

В марте прошлого года генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский говорил премьер-министру Олжасу Бектенову, что строительство новой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 планируется начать в мае.