В утренние и вечерние часы пик интервал будет чуть более трех минут
В метро Алматы сократили интервал движения составов в часы пик
фото Назерке Курмангазиновой

В алматинском метро сократили интервал движения составов в часы пик до 3 минут 6 секунд, выведя на линию два дополнительных состава, сообщили в пресс-службе метрополитена.

В метро отметили, что это сделано для снижения нагрузки на составы в периоды максимального спроса. Ожидается, что дополнительные составы сократят время ожидания на платформах и помогут избежать скопления.

В метро отметили, что продолжают мониторить пассажиропоток и оперативно вносят необходимые изменения в график движения поездов.

Ранее управление городской мобильности сообщало «Власти», что 10 новых составов электропоездов метрополитен планирует закупить до запуска третьей очереди первой линии от станции «Калкаман» до станции «Барлык».

В начале прошлого года акимат планировал, что станция «Калкаман» откроется в 2025-2026 годах, обещали, что в тот же период будут строить и станцию «Барлык». Позже стало известно, что ввод в эксплуатацию станции «Калкаман» запланирован на 2026 год. А по станции «Барлык» только разрабатывается ПСД.

Сейчас на балансе метрополитена находятся 15 электроподвижных составов, из них на линии курсирует 11, остальные четыре – в резерве для техобслуживания и ремонта.

В сентябре прошлого года метрополитен сообщал «Власти», что срок поставки новых составов пока неизвестен. На вопрос о бюджете закупки предприятие также не ответило.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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