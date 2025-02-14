Депутаты поддерживают возврат прежнего времени, заявил мажилисмен

Депутаты поддерживают возврат прежнего времени, заявил в пятницу депутат мажилиса Лукбек Тумашинов на круглом столе, организованном инициативной группой за возврат времени. По его словам, этому противится правительство.

«Я вам скажу как депутат мажилиса, который поднимает вопрос: там (в мажилисе – В.) большинство депутатов поддерживают, что это неправильное решение. И мы, депутаты фракции партии Amanat, по моей инициативе провели заседание. Это партия большинства. Это поддержано большинством депутатов», – заявил Тумашинов.

Он добавил, что депутаты выступили против того, чтобы исследование правительства по часовому поясу было закончено через три года и дали более короткий срок в три месяца. Тумашинов напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі» заявил, что исследование должно закончиться к 1 марта.

«Правительство упирается, я не буду лукавить. Вы это все прекрасно знаете. На личных встречах с министром торговли и интеграции Шаккалиевым и вице-премьером Жумангариным я поднимаю этот вопрос остро каждый раз со своими коллегами, но я чувствую, что они отпираются, не хотят этого, это надо честно сказать. Либо у них амбиции какие-то, я оне понимаю этого. Мы же все знаем, что это вредит нашему населению», – добавил Тумашинов.

Он считает, что правительство таким образом хочет отложить вопрос.

«Я по этой проблеме несколько раз бывал у спикера (мажилиса – В.) Ерлана Кошанова, он нас полностью поддерживает. Может, это нельзя говорить, но он ходил к президенту по этому вопросу, поэтому все зашевелилось. <…> За три года это правительство будет или не будет, никто не знает, если оно будет так работать. Не умеет ни экономикой владеть, людям мешают жить. Зачем нам такое правительство?» – сказал Тумашинов.

По словам мажилисмена, теперь депутаты предлагают внести изменения, чтобы часовой пояс был установлен законом, а не правительством. По его словам, в Казахстане должно быть как минимум два часовых пояса.

«Сегодня одно правительство хочет, а завтра другое правительство… Хотят, что ли, народ кошмарить?! У нас проблем нет, что ли? У нас и одна треть экономики не обеспечена на сегодняшний день. Пусть они занимаются экономикой. Здесь нет никакой экономики – это здоровье населения в первую очередь», – заявил он.