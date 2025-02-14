Ранее он был акимом Восточно-Казахстанский области
Ермек Кошербаев назначен новым вице-премьером
фото с сайта акимата Восточно-Казахстанской области

Тамара Вааль, Астана, Власть

В пятницу комитет мажилиса по социально-культурному развитию согласовал кандидатуру Ермека Кошебаева на должность заместителя премьер-министра. Президент Касым-Жомарт Токаев уже подписал указ о его назначении.

Ермек Кошербаев родился в 1965 году. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова, по образованию – историк, преподаватель истории на иностранном языке. Также окончил дипломатическую академию МИД СССР, (международные отношения и внешняя политика, дипломат).

В разные годы работал в структуре МИД Казахской ССР, в том числе был помощником министра, потом – в структуре МИД Казахстана, в администрации президента, был первым секретарем посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, помощником премьер-министра, работал в Фонд образования Нурсултана Назарбаева, в нацкомпаниях «КазТрансОйл», «Транспорт Нефти и Газа», «КазМунайГаз», в общенациональном союзе предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», руководил центральным аппаратом парти «Отан», был исполнительным директором KazEnerqy, председателем правления СПК «Ертіс», замакима и первым замакима Восточно-Казахстанской области, вице-министром сельского хозяйства, ответсекретарем МСХ, потом – МИД, а также занимал должности замминистра иностранных дел и после Казахстана в России. С июня 2023 года был акимом Восточной-Казахстанской области.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Минтруда обещает закончить работу над поправками по введению ответственности за харрасмент в 2025 году
Новости
240 тыс. тонн газа поставит ТШО на внутренний рынок в 2025 году – Минэнерго
Новости
Житель Усть-Каменогорска судится с акиматом, чтобы провести пикет, митинг и шествие против перевода времени
Просматриваемые
Новости
Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
Новости
Представлен новый генплан Косшы
Новости
Акиматам запретят менять целевое назначение участков вразрез с градостроительной документацией
Новости
Художника Асхата Ахмедьярова задержали после перформанса в Алматы
Новости
Доллар торгуется на бирже по 511 тенге
Новости
Токаев поручил правительству проработать дифференцированную ставку НДС