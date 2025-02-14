Ермек Кошербаев назначен новым вице-премьером

В пятницу комитет мажилиса по социально-культурному развитию согласовал кандидатуру Ермека Кошебаева на должность заместителя премьер-министра. Президент Касым-Жомарт Токаев уже подписал указ о его назначении.

Ермек Кошербаев родился в 1965 году. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова, по образованию – историк, преподаватель истории на иностранном языке. Также окончил дипломатическую академию МИД СССР, (международные отношения и внешняя политика, дипломат).

В разные годы работал в структуре МИД Казахской ССР, в том числе был помощником министра, потом – в структуре МИД Казахстана, в администрации президента, был первым секретарем посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, помощником премьер-министра, работал в Фонд образования Нурсултана Назарбаева, в нацкомпаниях «КазТрансОйл», «Транспорт Нефти и Газа», «КазМунайГаз», в общенациональном союзе предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», руководил центральным аппаратом парти «Отан», был исполнительным директором KazEnerqy, председателем правления СПК «Ертіс», замакима и первым замакима Восточно-Казахстанской области, вице-министром сельского хозяйства, ответсекретарем МСХ, потом – МИД, а также занимал должности замминистра иностранных дел и после Казахстана в России. С июня 2023 года был акимом Восточной-Казахстанской области.