Акимат Алматы опроверг перенос городского зоопарка в Алатау

В управлении культуры акимата Алматы опровергли планы по переносу городского зоопарка в Алатау.

«Алматинский зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, переезд в другой город не планируется», - говорится в сообщении управления, распространенном в воскресенье.

Ранее в этот день акимат Алматинской области сообщил, что на совещании с чиновниками правительства о развитии города Алатау обсуждался вопрос о перенесе алматинского зоопарка в новый город. При этом в сообщении не указывалось, принято ли какое-то решение по этому вопросу.

В управлении культуры Алматы сообщили, что планируют модернизацию и реконструкцию зоопарка «в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу».

«В текущем году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года. Работы, проводимые в рамках планируемой реконструкции зоопарка, позволят значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей», - отмечается в сообщении.

Алматинский зоопарк был создан в 1937 году и является крупнейшим в Казахстане.

Алатау расположен примерно в 45 километрах Алматы, его планируют сделать «умным городом», там обещают реализовать десятки проектов, в том числе в сфере туризма. В настоящее время население города составляет немногим более 50 тыс. человек, оно включает население многочисленных поселков, включенных в территорию города.