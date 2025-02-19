Меры поддержки авиакомпаний поручил проработать Бектенов

«Перед нами стоит задача по увеличению транспортировки грузов воздушным транспортом через Казахстан к 2028 году в два раза. Поэтому поручаю министерству транспорта ускорить работу по созданию национального грузового авиаперевозчика, который смог бы занять свою нишу на международном рынке», - сказал Бектенов.

Он также добавил, что в Казахстане проводится работа по увеличению частоты внутренних перелетов, а также по расширению географии международных полетов. Однако есть факты задержки авиарейсов, что зачастую вызвано «неслаженной работой между авиакомпаниями и аэропортами». В этой связи премьер поручил министерству проработать соответствующие механизмы взаимодействия.

Кроме того, Бектенов обратил внимание на то, что для пополнения и обновления парка воздушных судов авиакомпании используют механизмы займов и лизинга. В эту работу должны активнее привлекаться в том числе и квазигосударственные институты развития.

«Поручаю министерству транспорта совместно с министерствами национальной экономики и финансов проработать меры поддержки авиакомпаний, особенно малых», - подчеркнул глава правительства.

Также, по его словам, по международной практике проведение расследований и принятие мер по недопущению авиапроисшествий осуществляется отдельным ведомством. Но министерство затягивает работу по внесению необходимых поправок в законодательство. Бектенов дал поручение, чтобы эта служба заработала уже в 2025 году.