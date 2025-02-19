В Алматы изменили механизм программы Damubala

В Алматы внесены некоторые изменения в механизм программы Damubala. Как сообщила пресс-служба акимата, в частности изменен срок действия договора оферты и вводится контроль за посещениями. А все недобросовестные поставщики исключены.

«Теперь договоры с поставщиками будут заключаться на ежегодной основе», - сообщили в акимате.

С 15 по 21 января проводился набор поставщиков услуг государственного спортивного и творческого заказов, а с 22 января по 4 февраля были рассмотрены имеющиеся и новые заявки поставщиков. При этом каждый поставщик должен подтвердить соответствие требованиям по инфраструктуре в зависимости от вида кружка или секции.

«Согласно договору оферты предполагается ежегодное перезаключение договоров с поставщиками, которое направлено на транспарентное распределение ваучеров, повышение прозрачности процессов и ответственности поставщиков. Ранее договоры оферты не имели срока действия», - добавили в акимате.

Несмотря на процесс обновления оферты, все поставщики получат оплату фактически оказанных услуг в период с 1 по 21 января, заверили в акимате, а дети, участвующие в программе, продолжат занятия.

Вместе с тем недобросовестные поставщики будут исключены: «По результатам проведенного совместно с Общественным советом г. Алматы мониторинга работы поставщиков услуг все сведения по недобросовестным поставщикам направлены в правоохранительные органы».

Кроме этого, вводится фиксация фактического посещения ребенком занятий. Вваучер выдается по мере заключения договора поставщика с законным представителем ребенка до конца года.

«Выдача ваучеров также будет осуществляться в рамках ежемесячного лимита на количество детей, посещающих занятия», - добавили в акимате.

Врошлом году в Алматы была инициирована система биометрической идентификации личности (FaceID) для подтверждения фактической посещаемости детьми. Соответственно, важным пунктом заключения договоров с поставщиками на этот год станет обязательное условие 100-процентного подключения детей к системе FaceID.