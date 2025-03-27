Население мегаполисов в 2024 году выросло на 127 тыс. человек за счет миграции – Минтруда

Население мегаполисов Казахстана в 2024 году увеличилось на 127 тыс. человек за счет миграции. При этом северные, центральные и восточные регионы сталкиваются с депопуляцией, а также люди продолжают покидать север страны, заявил в четверг в ходе заседания комитета по социально-культурному развитию и науке сената вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин.

«К 2050 году численность жителей Казахстана достигнет 27,5 млн человек. Тем не менее в региональном разрезе этот рост будет неоднородным. Основная часть роста придется на мегаполисы, в том числе за счет миграции. Стоит отметить, что только за 2024 год население мегаполисов за счет миграции выросло на 127 тыс. человек», - сказал Анафин.

При этом, по его данным, северные, центральные и восточные регионы сталкиваются с депопуляцией. И причиной этого – процессы естественного движения населения и миграции. Он отметил, что северным регионам свойственна низкая рождаемость. В частности, в Северо-Казахстанской области этот показатель равен 9,7 рождений на 1 тыс. населения и 11 – в Костанайской, при средней рождаемости по Казахстану на уровне 18,1. Аналогично выше в этих двух регионах и показатели по смертности населения.

«Они обусловлены, в том числе, и высоким средним возрастом населения, который составляет для северных регионов 37 лет, в Северо-Казахстанской области – 39 лет, центральных и восточных – 36 лет. При том что средний возраст населения Казахстана составляет всего 32 года», - объяснил вице-министр.

Анафин отметил, что положительное сальдо в 2024 году отмечается только в Алматинской, Мангистауской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. В целом, констатировал он, население продолжает покидать северные регионы. Например, совокупное отрицательное сальдо в Северо-Казахстанской и Костанайской областях с 2015 года составило 51 и 52 тыс. человек соответственно.

«Эти процессы в настоящее время привели к тому, что структура населения северных регионов сильно отличается от таковой по республике в целом», - сказал вице-министр.

По его данным, доля населения старше трудоспособного возраста в северных регионах 17% достигла в 2024 году, при 11% в целом по Казахстану. Ожидается, что к 2050 году она вырастет до 22% в северных регионах и до 14% в целом по республике.

«Доля населения младше трудоспособного возраста, наоборот, в северных регионах составляет 22% при республиканском показателе в 30%, а к 2050 году при текущих трендах ожидается ее снижение до 19% и 29% соответственно. Данные обстоятельства могут привести к дальнейшему усилению региональных диспропорций», - признал вице-министр.

Кроме того, из-за особенностей возрастной структуры населения ожидается, что до 2027 года показатели рабочей силы будут иметь небольшой прирост или его отсутствие. Однако после Минтруда прогнозируют ускорение притока на рынок труда – к 2030 году он должен достигнуть 10 млн человек, к 2037 году – 11 млн человек, к 2044 году – 12 млн. При этом основной приток будет сохраняться в мегаполисах.