Гражданское и зоозащитное сообщества требуют принять в закон о животных альтернативные эвтаназии предложения

Гражданский Альянс Алматы, представители НПО и зоозащитное сообщество обратились в администрацию президента, к председателям сената и мажилиса, а также в другие государственные органы в связи с обсуждаемыми поправками в закон об ответственном обращении с животными, предполагающими эвтаназию безнадзорных и бродячих животных. Они просят учесть альтернативные предложения зоозащитников, а также проверить факты криминальных интересов в системе исполнения действующего закона. Свои предложения они указали в резолюции, озвученной по итогам круглого стола в Алматы во вторник.

В документе указано, что факты, изложенные зоозащитниками и юристами, ставят под сомнение целесообразность принятия поправок в той версии, которую предлагает рабочая группа – эвтаназии безнадзорных животных через 15 дней после отлова. Как уточнила в ходе круглого стола депутат мажилиса Ирина Смирнова, сейчас обсуждается сокращение этого срока до пяти дней.

Так, недоверие вызывает состав рабочей группы: зоозащитники полагают, что она формировалась непрозрачно. В ее составе 51 человек, среди них мало профильных специалистов и юристов, но присутствуют предприниматели, не имеющие никакого отношения к зоозащите. Наталья Уголькова, президент общественного фонда «Добрый город» из Караганды, отметила, что к исследованиям, которые провели реальные эксперты в рабочей группе, не прислушивался никто, кроме депутата Дементьевой.

По словам Угольковой, зоозащитники не могут добиться от руководителя рабочей группы ответа о том, на основании каких конкретных исследований и международного опыта они предлагают эвтаназию как метод сокращения численности бездомных животных.

Сергей Снегирев, член Республиканского Экологического совета партии AMANAT, также рассказал, что в прошлом году генпрокуратура проводила проверку реализации закона об ответственном обращении с животными и выявила реализацию собачьего мяса в общепите. По словам общественника, при этом есть основание полагать, что заготовку в промышленных масштабах проводят именно регуляторы численности бездомных животных.

«Тоннами заготавливается мясо, и мы должны понимать, что это делают на деньги государства», – сказал он.

По мнению Снегирева, принятие поправок об эвтаназии бездомных животных фактически будет означать легализацию их отстрела, так как инфраструктуры для того, чтобы эвтаназия проводилась по закону, практически нет. Легальный же отстрел на месте выведет бездомных собак из системы учета и контроля, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка нелегальной поставки их мяса в системы общепита.

Гражданский Альянс отмечает, что, помимо торговли мясом и жиром бродячих животных, в преступные схемы входит хищение средств на вакцинацию, кастрацию, идентификацию и содержание бродячих животных в системе государственного отлова.

«Например, по статистике расходы государства на эту сферу увеличились в 2,5 раза с 2021 по 2023 годы – с 1,3 млрд тенге до 3,5 млрд тенге – и продолжают расти в отсутствие положительной динамики. При этом, согласно данным министерства финансов, основная доля расходов по-прежнему приходится на отстрел», – указано в документе резолюции.

Также отмечается, что нововведения, вступившие в силу с принятием действующего закона, запрещающего эвтаназию бродячих животных, по факту в регионах были проигнорированы.

«Умерщвление продолжается в промышленных масштабах, по фактам жестокого обращения ситуация также осталась без изменений», – указано в резолюции.

Гражданский Альянс и участники обсуждения потребовали провести подробную проверку всех фактов о наличии криминальных интересов и теневой экономики – в особенности с тем, что связано с пищевой и биологической безопасностью и коррупционной составляющей в системе исполнения закона. Еще одно из озвученных требований – учесть предложения зоозащитного сообщества при разработке поправок.

«Экспертной общественностью, юристами Animal law и профессионалами зоозащиты разработан альтернативный законопроект об ответственном обращении с животными, который не был принят к официальной повестке рабочей группы и предполагает дальнейшую планомерную эволюцию законодательства в соответствии с лучшим мировым опытом», – указано в документе.

Наталья Уголькова в ходе круглого стола рассказала, что альтернативные поправки были разработаны и внесены еще год назад, но никто их не рассматривал.

Они включают превентивные меры: контроль за разведением домашних животных, контроль за их учетом, который на данный момент провален, ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск) – как часть системы мер по сокращению численности бездомных животных, и ужесточение мер за безответственность хозяев.

Депутат Ирина Смирнова отметила, что на прошлой неделе альтернативные поправки по гуманизации закона вновь были направлены в мажилис.