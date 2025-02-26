По его словам, в министерстве информации не поддержали новые поправки
Закон о запрете фонограмм не работает, констатировал депутат мажилиса

Тамара Вааль, Астана, Власть

Закон, которым устанавливается обязанность организаторов концертов сообщать зрителям об использовании артистом фонограммы, не работает, заявил депутат мажилиса Максат Толыкбай. Мажилисмены предложили ужесточить законодательство и полностью запретить использование фонограмм, но в министерстве культуры и информации не поддержали это.

«Согласно действующему законодательству запрещена фонограмма. Организаторы концертов обязаны информировать об этом зрителей. Но вы знаете, это правило у нас совсем не работает. Поэтому мы в этот законопроект решили внести поправки, направленные на запрет использования фонограммы, но ваше министерство не поддержало это», - заявил Толыкбай на пленарном заседани мажилиса, где обсуждались в первом чтении поправки по вопросам культуры и образования.

По его словам, в министерстве оправдывают использование фонограмм тем, что 70% техники в регионах изношено. Парламентарии предложили запретить использование фонограмм только в залах с качественной аппаратурой, но «и эта норма не прошла».

«Я могу послушать песню исполнителя и на YouTube, купить диск и послушать в машине, но зритель покупает билет, идет на концерт, и почему он должен слушать фонограмму? Мы считаем это требование уместным», - возмутился Толыкбай.

Депутаты также предложили убрать запрет на использование фонограмм на больших концертах, проводимых на стадионах и площадях, но предупреждать зрителей. Но и эту поправку в Мининформации не поддержали.

В свою очередь вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков сообщил, что этот вопрос обсуждается на рабочих группах, и 11 марта пройдет встреча с представителями шоу-бизнеса, руководителями культурных учреждений и режиссерами. Он обещает «проработать детали» и надеется «прийти к единому решению до второго чтения в мажилисе».

Он также согласился с тем, что в подзаконном акте уже предусмотрено правило предварительного уведомления о фонограмме, но на практике это не работает.

«Инициатива внести эту норму в законодательный акт исходила от депутатов, и мы ек поддерживаем. Мы уверены, что если эта норма будет включена в закон, она начнет эффективно работать. В этом отношении мы полностью поддерживаем предложение депутатов», - заверил вице-министр.

В ноябре 2020 года президент подписал поправки по вопросам культуры, которыми закреплена норма о том, что казахстанские артисты должны информировать зрителей заранее о пении под фонограмму. За нарушение введена административная ответственность.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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