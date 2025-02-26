Закон о запрете фонограмм не работает, констатировал депутат мажилиса

Закон, которым устанавливается обязанность организаторов концертов сообщать зрителям об использовании артистом фонограммы, не работает, заявил депутат мажилиса Максат Толыкбай. Мажилисмены предложили ужесточить законодательство и полностью запретить использование фонограмм, но в министерстве культуры и информации не поддержали это.

«Согласно действующему законодательству запрещена фонограмма. Организаторы концертов обязаны информировать об этом зрителей. Но вы знаете, это правило у нас совсем не работает. Поэтому мы в этот законопроект решили внести поправки, направленные на запрет использования фонограммы, но ваше министерство не поддержало это», - заявил Толыкбай на пленарном заседани мажилиса, где обсуждались в первом чтении поправки по вопросам культуры и образования.

По его словам, в министерстве оправдывают использование фонограмм тем, что 70% техники в регионах изношено. Парламентарии предложили запретить использование фонограмм только в залах с качественной аппаратурой, но «и эта норма не прошла».

«Я могу послушать песню исполнителя и на YouTube, купить диск и послушать в машине, но зритель покупает билет, идет на концерт, и почему он должен слушать фонограмму? Мы считаем это требование уместным», - возмутился Толыкбай.

Депутаты также предложили убрать запрет на использование фонограмм на больших концертах, проводимых на стадионах и площадях, но предупреждать зрителей. Но и эту поправку в Мининформации не поддержали.

В свою очередь вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков сообщил, что этот вопрос обсуждается на рабочих группах, и 11 марта пройдет встреча с представителями шоу-бизнеса, руководителями культурных учреждений и режиссерами. Он обещает «проработать детали» и надеется «прийти к единому решению до второго чтения в мажилисе».

Он также согласился с тем, что в подзаконном акте уже предусмотрено правило предварительного уведомления о фонограмме, но на практике это не работает.

«Инициатива внести эту норму в законодательный акт исходила от депутатов, и мы ек поддерживаем. Мы уверены, что если эта норма будет включена в закон, она начнет эффективно работать. В этом отношении мы полностью поддерживаем предложение депутатов», - заверил вице-министр.

В ноябре 2020 года президент подписал поправки по вопросам культуры, которыми закреплена норма о том, что казахстанские артисты должны информировать зрителей заранее о пении под фонограмму. За нарушение введена административная ответственность.