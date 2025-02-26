В этом году планируется газифицировать правобережную часть Атырау

На завершение 35 проектов по газификации, начатых в 2024 году, требуется дополнительное финансирование в размере 46,5 млрд тенге, сообщил в среду в ходе заседания коллегии министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, в целом по итогам 2025 года уровень газификации страны должен быть доведен до 62%.

«План на 2025 год – доведение уровня газификации населения до 62%, завершение работ по двум крупным проектам», - сказал Саткалиев.

В частности, речь идет о строительстве АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут – АГРС Финская-120» в Атырауской области, который позволит обеспечить газом население правобережной части Атырау и промышленных и социальных объектов, а также строительство газопровода-отвода и АГРС «Шахтинск» с распределительными сетями газоснабжения города Шахтинск в Карагандинской области.

Также планируется завершить 51 проект по газоснабжению, начатый в 2024 году, и начать реализацию 29 новых проектов на общую сумму 112,4 млрд тенге, на которые из республиканского бюджета предусмотрено 65,9 млрд тенге.

«Требуется дополнительное финансирование в размере 46,5 млрд тенге, на завершение 35 проектов, начатых в 2024 году за счет средств “Самрук-Казына”», - подчеркнул глава Минэнерго.