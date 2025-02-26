Саткалиев не видит рисков для снижения объемов перекачки нефти по КТК после атаки дронов

Рисков для снижения объемов перекачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму после атаки дронов нет, сообщил в среду в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Пока рисков снижения объема налива в танкеры нет. То есть предприняты технические решения, связанные с прохождением данной станции в транзитном режиме, закуплен дополнительный объем соответствующих присадок, которые обеспечат стабильную подачу казахстанской нефти. В настоящее время риски (снижения перекачки – В.) минимальны», - заявил Саткалиев.

По его словам, группа казахстанских специалистов посетила нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» и принимала участие в осмотре. Кроме того, консультации по поводу атаки дронов велись по дипломатическим каналам.

Ранее в ПАО «Транснефть» заявили, что из-за повреждений нефтеперекачивающей станции после атаки дронов перекачка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума может снизиться на 30%.

Напомним, в ночь на 17 февраля в результате атаки дронов была нарушена работа нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани. В частности, на объекте разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.

НПС «Кропоткинская» в экстренном порядке выведена из эксплуатации.

По итогам 2024 года Казахстан экспортировал 68,6 млн тонн нефти, в том числе, по нефтепроводу КТК – 54,9 млн тонн. В 2025 году планируется экспортировать 70,5 млн тонн.