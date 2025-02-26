Закуплен дополнительный объем оборудования
Саткалиев не видит рисков для снижения объемов перекачки нефти по КТК после атаки дронов
ФОТО INFORM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Рисков для снижения объемов перекачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму после атаки дронов нет, сообщил в среду в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Пока рисков снижения объема налива в танкеры нет. То есть предприняты технические решения, связанные с прохождением данной станции в транзитном режиме, закуплен дополнительный объем соответствующих присадок, которые обеспечат стабильную подачу казахстанской нефти. В настоящее время риски (снижения перекачки – В.) минимальны», - заявил Саткалиев.

По его словам, группа казахстанских специалистов посетила нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» и принимала участие в осмотре. Кроме того, консультации по поводу атаки дронов велись по дипломатическим каналам.

Ранее в ПАО «Транснефть» заявили, что из-за повреждений нефтеперекачивающей станции после атаки дронов перекачка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума может снизиться на 30%.

Напомним, в ночь на 17 февраля в результате атаки дронов была нарушена работа нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани. В частности, на объекте разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.

НПС «Кропоткинская» в экстренном порядке выведена из эксплуатации.

По итогам 2024 года Казахстан экспортировал 68,6 млн тонн нефти, в том числе, по нефтепроводу КТК – 54,9 млн тонн. В 2025 году планируется экспортировать 70,5 млн тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В «Меломан-MARWIN» массово увольняют сотрудников
Новости
Ставку НДС повысят до 16%, а порог для постановки на учет снизится до 15 млн. тенге
Новости
Правительство России приняло решение о строительстве газопровода для севера и северо-востока Казахстана
Новости
США и Россия проведут дополнительные переговоры о прекращении войны в Украине
Новости
Немецкая авиакомпания Lufthansa возвращается в Алматы и Астану
Новости
КФГД с 1 марта отменяет предельные ставки по депозитам в тенге для всех банков