Ветслужба Алматы планирует заключить соглашения с ветклиниками для оказания скорой помощи бездомным животным

Алматинская ветеринарная служба планирует заключить соглашения с ветеринарными клиниками для оказания неотложной помощи тяжело пострадавшим и больным животным, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении предпринимательства и инвестиций.

«В рамках этого соглашения помощь будет оказываться только тем животным, которых доставляет ветеринарная скорая помощь», – уточнили в ведомстве.

Здесь также уверяют, что ветеринарная помощь не имеет отношения к отделу службы отлова, а на вызовы выезжают ветеринарный врач, фельдшер и водитель.

«Животных, пострадавших в результате происшествия, сначала осматривают на месте, предоставляя им первую ветеринарную помощь. В случае тяжелых травм или заболеваний собаки транспортируются в пункт временного содержания, где четыре фельдшера проводят осмотр и оказывают ветеринарную помощь. Если у животных имеются раны, выполняются манипуляции по их зашиванию и обработке», – добавили в управлении. При тяжелых травмах проводят узи и рентген-исследование.

В управлении уточнили, что для оказания ветеринарной помощи был закреплен единый номер 109, а также номера 8 708 595 64 04 и 338-27-59, зарегистрированные за КГП на ПХВ «Алматинская ветеринарная служба», которые принимают все вызовы как по отлову, так и по ветеринарной скорой помощи.

Программа скорой помощи для животных работает в рамках существующего бюджета, ее запустили «благодаря экономии и оптимизации». Службу запустили 19 февраля, пока в нее поступило «порядка 5 вызовов, которые были отработаны».

В управлении сообщают, что дежурные бригады скорой не остаются в ожидании вызовов, а активно курсируют по городу, проводя ревакцинацию собак, выпущенных в рамках программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск).

Ранее зоозащитники Алматы сообщали о случаях, когда раненые животные, для которых вызывали скорую, оказывались в отлове, а также обращали внимание на то, что договоров с ветеринарными клиниками у службы нет.