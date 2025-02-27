Из-за непогоды в аэропорту Актау закрыта взлетно-посадочная полоса

Предварительно, задержки рейсов продлятся до 17:00
Аэропорт Актау до 17:00 закрыл взлетно-посадочную полосу в связи с погодными условиями.
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