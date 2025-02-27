Предварительно, задержки рейсов продлятся до 17:00
Из-за непогоды в аэропорту Актау закрыта взлетно-посадочная полоса
фото с сайта аэропорта Актау

Аэропорт Актау до 17:00 закрыл взлетно-посадочную полосу в связи с погодными условиями.

«По предварительной информации, из 11 запланированных рейсов на 27 февраля четыре рейса задерживаются», - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Согласно информации онлайн-табло, на прилет задерживаются пять рейсов из Шымкента и Алматы (SCAT), из Астаны и два из Атырау (FlyArystan). На вылет задерживаются рейсы два в Атырау (FlyArystan), один в Астану (SCAT) и один в Алматы (FlyArystan).

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