Из-за непогоды в аэропорту Актау закрыта взлетно-посадочная полоса

Аэропорт Актау до 17:00 закрыл взлетно-посадочную полосу в связи с погодными условиями.

«По предварительной информации, из 11 запланированных рейсов на 27 февраля четыре рейса задерживаются», - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Согласно информации онлайн-табло, на прилет задерживаются пять рейсов из Шымкента и Алматы (SCAT), из Астаны и два из Атырау (FlyArystan). На вылет задерживаются рейсы два в Атырау (FlyArystan), один в Астану (SCAT) и один в Алматы (FlyArystan).