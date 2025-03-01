Погода в марте в Казахстане будет переменчивой, прогнозируют синоптики

Частую смену погоды и температуру выше обычной прогнозируют синоптики Казгидромета в марте в Казахстане.

«Средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, околонормы – в юго-западной, южной части Казахстана», - отмечают синоптики в консультативном прогнозе на первый месяц весны.

В течение месяца холодные дни будут часто чередоваться с теплыми, в марте прогнозируются частые осадки.

В первой декаде марта температура воздуха будет постепенно повышаться на большей части территории республики, почти во всех регионах возможны плюсовые температуры. На юге страны ожидается до +20.

В конце первой декады понижение температуры прогнозируется на всей территории Казахстана.

Во второй декаде погода останется неустойчивой. Температура воздуха будет колебаться в северной половине страны ночью от -10-15 до -5+3, днем от -2-13 до +2+10, в южной половине - ночью от -5+5 до +2+10, днем от +3+8 до +10+20.

В третьей декаде марта на большей части Казахстана сохранятся плюсовые температуры, только на севере страны ночи останутся морозными.