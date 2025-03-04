Они будут построены в трех регионах
Четыре водохранилища начнут строить в Казахстане в 2025 году
Иллюстративное фото министерства водных ресурсов и ирригации

Тамара Вааль, Астана, Власть

В этом году в трех регионах Казахстана начнется строительство четырех новых водохранилищ, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

«В 2025 году планируется начать строительство четырех новых водохранилищ в трех регионах страны. Из них Акмола, Калгуты, Караузяк, расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. га», - сказал Нуржигитов.

Строительство водохранилища Большой Узень на 28 млн кубометров в Западно-Казахстанской области необходимо для удержания паводковых и талых вод и исключения угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тыс. человек.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, водохранилища Акмола и Калгуты начнут строить в Жамбылской области, Караузяк – в Кызылординской области, а Большой узень – в Западно-Казахстанской.

Вместе с тем, добавил министр, запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, а также водохранилища Коскорган и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области.

Кроме того, до конца года планируется завершить 12 из 24 проектов группового водопровода, что позволит обеспечить 153 села с населением 423 тыс. человек качественной питьевой водой. При этом, пообещал Нуржигитов, 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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