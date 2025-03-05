В Астане, Алматы и Шымкенте введут нормативы по прописке и временной регистрации

В среду мажилис в первом чтении рассмотрел законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения». Документом предусматривается введение норматива регистрации по месту постоянного и временного проживания, а также устанавливается запрет регистрации на территории Астаны сверх установленных нормативов.

«Как показывает практика, имеются факты регистрации собственниками жилищ многочисленных граждан без фактического проживания. В целях решения данного вопроса предлагаются следующие законодательные изменения: по утверждению норматива регистрации по месту постоянного и временного проживания на территории столицы, то есть маслихатом будет определено, сколько квадратных метров на одного гражданина; установлению запрета регистрации на территории столицы сверх установленных нормативов», - сказал депутатам заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Нормативы регистрации не будут распространяться при регистрации собственником жилища супруга и близких родственников.

Кодексом об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность собственников жилища за регистрацию лиц, которые фактически там не проживают, либо за несвоевременную выписку таких граждан из жилища.

Еще одним блоком поправок предусматривается формирование единого архитектурного облика Астаны, Алматы и Шымкента. В частности, расширяется компетенция маслихатов по утверждению дизайн-кода, а акимата – по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов. В Астане вводится единый дизайн-код.

Вместе с тем вводится запрет на распространение аудиорекламы на открытых пространствах и на размещение наружной рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах.

Третий блок поправок предусматривает использование земель для нужд города.

«Земельным кодексом предусматриваются обязанности собственников земельных участков и землепользователей переоформлять права на земельный участок, которые, в силу данного кодекса, им не могут принадлежать. Однако на данный момент сама процедура переоформления не регламентирована. Вместе с тем по действующему механизму недобросовестные прежние владельцы земельных участков имеют возможность сохранить их за собой, выкупив на аукционе через аффилированную компанию. Такая компания имеет возможность предложить цену намного выше рыночной, так как деньги от таких аукционов идут прежнему собственнику», - объяснил Жумангарин.

Новым же законопроектом вводится компетенция центрального уполномоченного органа по определению порядка переоформления права на земельные участки, которые не могут находиться у конкретных лиц на соответствующем праве. Также предусматривается зачисление в бюджет дохода от реализации изъятых земель, с компенсацией бывшему собственнику только стоимости ее приобретения; «разморозка» изъятых ранее земель и находящихся в специальном земельном фонде для их использования в развитии населенного пункта. Также вносится поправка, которым изъятые земли могут быть использованы в градостроительной деятельности.

Еще ряд поправок направлен на расширение доступности объектов городской инфраструктуры, на сохранение «зеленого пояса» столицы, на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры и на долевое участию в жилищном строительстве.