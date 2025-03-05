Суд в Алматы отправил активиста Ермека Нарымбая под арест на пять суток

5 марта суд в Алматы отправил активиста Ермека Нарымбая под административный арест на пять суток, сообщает Радио Азаттык. Активисту вменили «неисполнение решения суда», по которому ему было запрещено заниматься «общественными, политическими и социально-экономическими вопросами».

По информации Радио Азаттык, его арестовали из-за поста в Facebook, где упоминался президент, генпрокурор, премьер-министр и другие высокопоставленные чиновники.

По словам его адвоката Василия Садыкова, Ермек Нарымбай никаких выводов в посте не делал, а только задавал вопросы. Кроме того, активист перепостил уже распространенную в интернете информацию.

Согласно предыдущему постановлению суда, Нарымбаеву было запрещено «заниматься общественными, политическими и социально-экономическими вопросами». На основании этого решения активисту было предъявлено «неисполнение решения суда», часть 1 статьи 669 КоАП РК.

В октябре 2015 года активисты Ермек Нарымбай и Серикжан Мамбеталин были осуждены за репост отрывка из книги «Ветер с улицы», авторство которого приписывают Мурату Телибекову. Нарымбая приговорили к трем годам лишения свободы за «разжигание розни», Мамбеталина — к двум. Казахстанские правозащитники включили Ермека Нарымбая и Серикжана Мамбеталина в список политзаключенных. Позже оба опубликовали письма с раскаянием. Апелляционный суд заменил Нарымбаю реальный срок лишения свободы на 3 года ограничения свободы. Несмотря на это, в 2016 году Ермек Нарымбай уехал в Украину, где проживал все это время. После январских событий он решил вернуться в Казахстан и был задержан в алматинском аэропорту за нарушение пробационного контроля. 31 июля 2023 года Нарымбай освободился из колонии после того, как суд Конаева удовлетворил его ходатайство о смягчении наказания.

В январе 2010 года Ермек Нарымбай уже привлекался к уголовной ответственности и провел в тюрьме четыре года. Сначала его задержали на 15 суток, затем его обвинили в проявлении неуважения к суду и оказании сопротивления полиции, после чего он получил реальный срок. Отбыв половину срока, он вышел на свободу, однако несколько раз привлекался к административной ответственности.