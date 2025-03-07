Суд отменил арест президента Южной Кореи

Центральный районный суд Сеула в пятницу отменил ордер на арест президента Юн Сок Ёля, сообщает Reuters . Но он предстает перед судом по обвинению в мятеже.

Суд объяснил свое решение временем предъявления обвинения, которое было сделано после истечения срока первоначального содержания под стражей, и отметил «вопросы относительно законности» процесса расследования, в котором участвовали два отдельных агентства. Если «вопросы относительно законности процесса расследования» не будут прояснены, это может стать основанием для отмены вышестоящим судом любого решения суда первой инстанции.

При этом суд не отклонил уголовные обвинения в мятеже, а дело об импичменте все еще находится на рассмотрении Конституционного суда.

Адвокаты президента призвали к его немедленному освобождению, но прокуроры могут подать апелляцию.

Защита утверждала, что выданный 19 января ордер на продление срока содержания Юн Сок Ёля под стражей был недействительным, поскольку ходатайство, поданное прокурорами, имело процессуальные нарушения. Также утверждается, что Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, которое проводило первый этап уголовного расследования, не имело юридических полномочий делать это в связи с обвинениями в мятеже.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что решение окружного суда ставит под сомнение целостность обвинительного заключения.

Юн Сок Ёль был отстранен от должности парламентом 14 декабря. Конституционный суд отдельно рассматривает вопрос о подтверждении импичмента и окончательном отстранении его от должности.

По обвинению в мятеже его арестовали 15 января. Он обвиняется в том, что в сговоре с бывшим министром обороны и другими с целью подстрекательства к мятежу 3 декабря 2024 года объявил неконституционное и незаконное чрезвычайное положение, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса. Следствие считает, что он направил военные силы в парламент, пытаясь помешать законодателям проголосовать против объявления военного положения.

Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи и глав конкурирующих партий, а также должностных лиц наблюдательного органа по выборам.