В Казахстане расширят выбор форм и условий управления кондоминиумом

Депутаты мажилиса максимально расширили для жильцов выбор форм и условий управления кондоминиумом. Эти поправки заложены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», который в среду палата рассмотрел в первом чтении.

«Правительство не достигло цели реформирования системы управления жилищным фондом, которую оно проводит с 2019 года. Этому есть объективные и субъективные причины. <...> В этой связи депутатскому корпусу поручено пересмотреть правовую основу управления кондоминиумами с учетом допущенных ошибок и реального положения дел», - сказала депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, основной законопроект вводит требования к прозрачности кооперативов собственников квартир, которые не удалось ликвидировать как институт за шесть лет проведения реформы,а также создает «максимально свободную правовую среду для выбора жильцами форм и условий управления кондоминиумом».

В частности, документом предусмотрено две формы управления кондоминиумом – объединение собственников имущества и непосредственное совместное управление. При этом простые товарищества исключаются как отдельная форма, но фактически продолжат работу в виде второй формы управления.

Также вводятся три вида субъектов управления: управляющая компания, профессиональный управляющий и кооператив собственников квартир.

Документом устанавливаются требования к деятельности КСК, увеличивается срок полномочий председателя ОСИ с одного до трех лет, расширяются полномочия жилищной инспекции.

Законопроектом также усиливается административная ответственность за непредоставление отчетности населению и за отказ предоставить документы на дом.

Сопутствующими поправками в Налоговый кодекс, которые депутаты также рассмотрели в первом чтении, определен порядок налогообложения КСК (нежилых помещений), в частности отнесения их к некоммерческим организациям, и предусмотрено освобождение кооперативов собственников квартир (нежилых помещений) от налога на добавленную стоимость.