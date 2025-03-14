Каждый ребенок должен получить полноценное образование, заявил президент
Реабилитационные центры для особенных детей создадут в каждом областном центре - Токаев
Фотография с сайта matritca.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Каждый ребенок в Казахстане должен получить иметь возможность получить полноценное образование. Поэтому в каждом областном центре создадут реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, а также будет разработан новый закон, регулирующий полноценную поддержку таких детей, заявил в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.

«В каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом. К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение», - заявил Токаев.
Он отметил, что за счет спонсоров и фонда «Қазақстан халқына» определенные подвижки в этом нужном деле имеются. Однако правительству и акимам нужно активизировать данную работу.

Как подчеркнул президент, в Казахстане каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование. Это «принципиальный вопрос». Поэтому до конца этого года он поручил разработать новый закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями.

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