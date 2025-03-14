Реабилитационные центры для особенных детей создадут в каждом областном центре - Токаев

Каждый ребенок должен получить полноценное образование, заявил президент
Тамара Вааль, Астана, Власть
Каждый ребенок в Казахстане должен получить иметь возможность получить полноценное образование. Поэтому в каждом областном центре создадут реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, а также будет разработан новый закон, регулирующий полноценную поддержку таких детей, заявил в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.
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