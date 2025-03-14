Один планируется построить близ Алматы, другой в Курчатове
Правительство должно подготовить закон о научных городах
Иллюстративное фото Данияр Мусирова

В пятницу, 14 марта на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать инициативу создания научных городов и подготовить соответствующий закон.

«В современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда», - отметил Токаев.

Президент упомянул об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий «Алатау». Он отметил, что вторым наукоградом может стать город Курчатов.

«Но предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий», - подчеркнул президент.

На этой неделе также премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствe науки и высшего образования совместно с заинтересованными государственными органами разработать концепцию создания научных городков.

Напоминаем, что в 2023 году министерство науки и высшего образования уже обещало открыть академгородок в Конаеве в 2024 году, но его строительство еще не началось.

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