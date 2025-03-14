Закон по развитию приграничных населенных пунктов разработают в Казахстане

Ситуация в пограничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства. Поэтому в Казахстане планируют принять новый закон, нацелены на развитие таких районов, сообщил в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, создание в 2022 году трех новых областей было правильным решением, так как туда пошли инвестиции и все это отразилось на качестве местных жителей. Кроме того, в области Абай и Восточно-Казахстанской области восстановлен статус нескольких приграничных районов, в результате чего «в новых районах вновь забурлила жизнь, стала улучшаться инфраструктура».

«В концепции развития сельских территорий определены основные приоритеты работы, касающейся приграничных районов. Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Поэтому необходимо продолжать системную работу в этом направлении», - сказал глава государства.

Он сообщил, что партия Amanat предлагает принять новый закон, нацеленный на развитие таких районов. И поручил правительству с депутатами рассмотреть эту инициативу.

«Через приграничные районы, как правило, проходят важные транспортно-логистические маршруты. В текущем году следует завершить модернизацию девять автомобильных таможенных постов. В результате их пропускная способность вырастет в шесть раз. Это внесет серьезный вклад в укрепление транзитного потенциала нашей страны», - считает Токаев.

Кроме того, для сокращения разрывов в региональном развитии нужно определить регионы, отстающие по экологическим показателям, инфраструктуре, социальному обеспечению и другим ключевым параметрам. И сфокусировать усилия центра на нивелировании таких диспропорций. Для этого, добавил глава государства, сейчас разрабатывается концепция регионального развития, в которой будут предусмотрены новые подходы, нацеленные на устранение дисбалансов между регионами и улучшение межведомственного взаимодействия.