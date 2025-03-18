Концепцию развития креативных отраслей экономики Казахстана разработают до конца года

Новую концепцию развития креативных отраслей экономики Казахстана разработают до конца текущего года. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов. Кроме того, в эти же сроки он поручил создать креативные хабы в областных центрах восьми регионов.

«Министерствам культуры, национальной экономики, финансов и всем заинтересованным госорганам до конца текущего года разработать концепцию дальнейшего развития креативных отраслей на 2026-2030 годы», - поручил Бектенов.

Кроме того, до конца года акиматы Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и области Жетысу должны создать креативные хабы в областных центрах. А на базе этих хабов должны появиться площадки по взаимодействию представителей креативных индустрий с инвесторами для финансирования проектов.

Как отметил глава правительства, вклад креативной экономику в ВВП страны все еще остается на низком уровне – порядка 1%. При этом разработка компьютерных игр в 2024 году дала в валовую добавленную стоимость порядка 460 млрд тенге, выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%, а сборы от иностранных и отечественных фильмов «примерно уравнялись», что «свидетельствует о растущем интересе зрителей к национальному контенту». В то же время, напомнил Бектенов, президент поручил обратить «особое внимание на снимаемые фильмы и сериалы».

«Главным должно стать не количество и максимальная прибыль от проектов. Это должно быть действительно качественное кино. В то же время, хорошее кино требует вложения соответствующих средств. Их можно получать с проката. Но сейчас основная прибыль с показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому важно установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции», - отметил Бектенов.

Для этого, по его словам, нужно оперативно запустить платформу «е-кино», которая обеспечит прозрачность доходов и соблюдение авторских прав. А для обеспечения сохранности документов уделить внимание дальнейшему развитию информационной системы «е-Архив». Кроме того, премьер предложил уделить внимание созданию и размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах и на разных языках, а также заняться цифровизацией музеев.