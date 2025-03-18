Она будет рассчитана до 2030 года
Концепцию развития креативных отраслей экономики Казахстана разработают до конца года
ФОТО СВЕТЛАНЫ РОМАШКИНОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Новую концепцию развития креативных отраслей экономики Казахстана разработают до конца текущего года. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов. Кроме того, в эти же сроки он поручил создать креативные хабы в областных центрах восьми регионов.

«Министерствам культуры, национальной экономики, финансов и всем заинтересованным госорганам до конца текущего года разработать концепцию дальнейшего развития креативных отраслей на 2026-2030 годы», - поручил Бектенов.

Кроме того, до конца года акиматы Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и области Жетысу должны создать креативные хабы в областных центрах. А на базе этих хабов должны появиться площадки по взаимодействию представителей креативных индустрий с инвесторами для финансирования проектов.

Как отметил глава правительства, вклад креативной экономику в ВВП страны все еще остается на низком уровне – порядка 1%. При этом разработка компьютерных игр в 2024 году дала в валовую добавленную стоимость порядка 460 млрд тенге, выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%, а сборы от иностранных и отечественных фильмов «примерно уравнялись», что «свидетельствует о растущем интересе зрителей к национальному контенту». В то же время, напомнил Бектенов, президент поручил обратить «особое внимание на снимаемые фильмы и сериалы».

«Главным должно стать не количество и максимальная прибыль от проектов. Это должно быть действительно качественное кино. В то же время, хорошее кино требует вложения соответствующих средств. Их можно получать с проката. Но сейчас основная прибыль с показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому важно установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции», - отметил Бектенов.

Для этого, по его словам, нужно оперативно запустить платформу «е-кино», которая обеспечит прозрачность доходов и соблюдение авторских прав. А для обеспечения сохранности документов уделить внимание дальнейшему развитию информационной системы «е-Архив». Кроме того, премьер предложил уделить внимание созданию и размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах и на разных языках, а также заняться цифровизацией музеев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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