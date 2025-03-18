Активист Марат Турымбетов выиграл суд против акимата Уральска, отказавшего в проведении митинга

Судебная коллегия по административным делам Западно-Казахстанского областного суда признала незаконным постановление акимата города Уральска об отказе активисту Марату Турымбетову в проведении митинга летом прошлого года за отмену утильсбора, пишет «Уральская неделя» . Суд также вынес частное определение в адрес акима города с требованием не допускать впредь нарушения права казахстанцев на мирный митинг.

Марат Турымбетов и Ренат Нурумов летом прошлого года подали заявку в акимат Уральска на проведение митинга 10 августа по теме отмены утильсбора. Однако акимат города отказал в проведении митинга сразу в трех разрешенных местах и не предложил другое место. После этого Турымбетов еще 12 раз подавал заявки в акимат, но каждый раз получали отказы. Активист подал в суд на акимат Уральска с требованием признать отказы незаконными.

Городский суд не удовлетворил иск активиста, но областной суд, рассмотрев 6 марта апелляционную жалобу Турымбетова, признал действия акимата города незаконными и нарушающими Конституцию Казахстана и Международный пакт о гражданских и политических правах. В постановлении областного суда отмечается, что акимат не указал причину отказа в проведении мирного митинга и не предоставил Турымбетову другое место и время. Суд обязал акима Уральска в месячный срок устранить нарушение закона.

Турымбетов считает это постановление областного суда очень важным: «Это положительная тенденция в защите прав граждан. Тем более дело носит политический характер, касается защиты прав на мирные митинги. Акимат Уральска теперь должен будет соблюдать все процедуры. В постановлении суда четко написано, что акимат обязан предложить организаторам другое место и время».

По словам активиста, теперь они попробуют провести митинг в конце апреля.