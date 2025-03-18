Активист Марат Турымбетов выиграл суд против акимата Уральска, отказавшего в проведении митинга

Областной суд постановил, что отказы акимата были незаконными
Судебная коллегия по административным делам Западно-Казахстанского областного суда признала незаконным постановление акимата города Уральска об отказе активисту Марату Турымбетову в проведении митинга летом прошлого года за отмену утильсбора, пишет «Уральская неделя». Суд также вынес частное определение в адрес акима города с требованием не допускать впредь нарушения права казахстанцев на мирный митинг.
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