Собственник здания начал сбивать мозаику со стены, узнав об этом, команда бара ulydala_brewery решила спасти мозаику и демонтировала панно, чтобы сохранить его. Она обещает полностью восстановить мозаику на новой локации бара на левобережье.

На прошлой неделе в Астане во время ремонта здания на проспекте Жеңіс, 48 обнаружили ранее неизвестную советскую мозаику, сообщается на странице платформы городских исследований Fading.TSE.

В заведении ulydala_brewery редакции «Власти» сообщили, что мозаику разделили на более чем 300 элементов и сейчас кусочки смальты находятся в коробках. Мозаику собираются перенести по адресу Кунаева, 14, где будет новое заведение.

На проспекте Жеңіс, 48 в советское время располагался Целинглавснаб – ключевой центр снабжения Целинограда. Позже здесь работали концерн «Азат», «Агроцентр» и редакция газеты «Аграрный Казахстан».

Предположительно, мозаику на этом здании создали Михаил Яковлевич Антонюк и Василий Иванович Товтин - заслуженные художники Республики Казахстан. Антонюк был художником-монументалистом, членом Союза художников СССР, а Товтин — главным художником Целиноградской организации Союза художников Казахстана.

Заведение ulydala_brewery также намерено связаться с сыном художника, Ярославом Антонюком, для того, чтобы качественно произвести работы по переносу мозаики.

На нашем сайте выходил материал о сохранившихся в Астане работах художника Михаила Антонюка.