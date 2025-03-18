Советскую мозаику в Астане восстановят на новом месте

На прошлой неделе в Астане во время ремонта здания на проспекте Жеңіс, 48 обнаружили ранее неизвестную советскую мозаику, сообщается на странице платформы городских исследований Fading.TSE.
Собственник здания начал сбивать мозаику со стены, узнав об этом, команда бара ulydala_brewery решила спасти мозаику и демонтировала панно, чтобы сохранить его. Она обещает полностью восстановить мозаику на новой локации бара на левобережье.
В заведении ulydala_brewery редакции «Власти» сообщили, что мозаику разделили на более чем 300 элементов и сейчас кусочки смальты находятся в коробках. Мозаику собираются перенести по адресу Кунаева, 14, где будет новое заведение.
На проспекте Жеңіс, 48 в советское время располагался Целинглавснаб – ключевой центр снабжения Целинограда. Позже здесь работали концерн «Азат», «Агроцентр» и редакция газеты «Аграрный Казахстан».
Предположительно, мозаику на этом здании создали Михаил Яковлевич Антонюк и Василий Иванович Товтин - заслуженные художники Республики Казахстан. Антонюк был художником-монументалистом, членом Союза художников СССР, а Товтин — главным художником Целиноградской организации Союза художников Казахстана.
Заведение ulydala_brewery также намерено связаться с сыном художника, Ярославом Антонюком, для того, чтобы качественно произвести работы по переносу мозаики.