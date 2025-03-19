Гражданское общество обратилось к Токаеву из-за повторной приостановки участия Казахстана в ИПДО

Гражданское общество направило обращение к президенту Касым-Жомарт Токаеву, в котором выразило обеспокоенность по поводу приостановки членства Казахстана в Инициативе Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО). Членство было приостановлено из-за пропущенного срока подачи отчетности.

Это второй раз, когда Казахстану приостановили участие в ИПДО, — в феврале 2023 года было приостановлено членство Казахстана в связи с несвоевременной публикацией отчета о реализации ИПДО по решению Международного Правления ИПДО. Гражданское общество в своем обращении отметило, что национальный отчет за 2020-2021 годы не был опубликован в установленные сроки, а отчет за 2022 год до сих пор не завершен.

«К сожалению, в 2025 году эта ситуация повторилась — отчет ИПДО за 2022 год не принят национальным советом заинтересованных сторон из-за крайне низкого качества и несоответствия требованиям технического задания и стандарта ИПДО. <…> Приостановка статуса Казахстана как страны, реализующей ИПДО, означает, что страна на данный момент не выполняет своих обязательств по прозрачности добывающего сектора, и если так будет продолжаться, то рано или поздно это приведет к исключению страны из Инициативы», - говорится в обращении.

Отмечается, что правительство в течение ряда лет игнорирует обращения гражданского общества: встречи по ИПДО проводятся реже одного раза в год, и гражданское общество фактически лишено возможности обсуждать важные вопросы управления добывающим сектором страны.

Гражданское сообщество добавило, что приостановка статуса — это тревожный сигнал для страны в международном репутационном плане и наносит ущерб по всем направлениям строительства «Справедливого Казахстана».

«Это подрывает курс на возврат незаконно полученных активов и реализацию соответствующего закона, позволяя нераскрытым бенефициарам оставлять в тени значительный сегмент своих ресурсов, которые могут быть использованы в ущерб национальной безопасности и внутриполитической стабильности», - подчеркивается в обращении.

Также приостановка статуса усиливает теневую экономику, коррупцию и создает репутационные издержки глобального уровня, ухудшая рейтинги страны и снижая доверие к ней со стороны международных инвесторов.

«Необходимо обеспечить достаточное финансирование изготовления национального отчета ИПДО для соответствия международным стандартам прозрачности. Усиление механизмов консенсусного принятия решений в рамках Национального Совета Заинтересованных Сторон позволит повысить доверие всех сторон к отчетности», - отмечается также в обращении к президенту.

Казахстан является участником ИПДО с 2007 года, выпустив 16 отчетов и получив международное признание за внедрение онлайн-отчетности в 2016 году.

11 декабря 2024 года Токаев принял председателя правления «Инициативы прозрачности добывающих отраслей» Хелен Кларк. Тогда президент заявил, что с момента вступления в эту организацию Казахстан взял на себя обязательство по соблюдению стандартов ИПДО. Законодательство обязывает недропользователей соблюдать стандарты организации и отчитываться по налогам и другим взносам в бюджет страны.