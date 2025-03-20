Сенат одобрил ратификацию соглашения со странами СНГ по сотрудничеству в сфере противодействия коррупции

В четверг сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции». По мнению депутатов, соглашение поможет Казахстану в поиске и возврате незаконно выведенных активов.

«Соглашение предусматривает сотрудничество по следующим направлениям: оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления, осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции, создание и использование специальных информационных систем», - сказал сенатор Кайрат Тастекеев.

Кроме того, предусмотрено сотрудничество по повышению квалификации кадров, обмену опытом, обмену результатами антикоррупционного мониторинга. Также страны намерены разрабатывать программы и планы сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.

Учитывая, что в документе есть положения, которые отличаются от законодательства Казахстана, соглашение содержит оговорки.

«Информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане антикоррупционное агентство, как компетентный орган по соглашению, будет получать только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн. Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в соглашении», - уточнил сенатор.

Также документ предусматривает сотрудничество по вопросам выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, и правовой защиты физических лиц, участвующих в противодействии коррупции.

В целом, подчеркнули депутаты, новое соглашение поможет Казахстану в поиске и возврате незаконно выведенных активов.

Соглашение было подписано в Астане 14 октября 2022 года главами Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана.