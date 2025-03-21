Полностью ликвидировать ведомство у него вряд ли получится
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Трамп запустил процесс ликвидации министерства образования
Фото Haiyun Jiang, The New York Times

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования США.

«Мы собираемся закрыть его как можно скорее. Оно не приносит нам никакой пользы», - заявил Трамп, которого цитирует ВВС.

Трамп, как и большинство республиканцев, давно призывает к закрытию министерства, однако для его полной ликвидации потребуется одобрение Конгресса, что маловероятно. Но даже если ведомство не будет официально закрыто, администрация Трампа может сократить его финансирование и штат, как это было сделано с Агентством США по международному развитию (USAID).

Ранее новая глава министерства уже сократила вдвое штат ведомства и новый указ позволит ей продолжить сокращения.

Указ предусматривает, что функции по регулированию образования переданы на уровень штатов.

Министерство образования не регулировало образовательные программы, оно занимается надзором за распределением средств для государственных школ, управляет студенческими займами и ведет программы поддержки малообеспеченных учеников. Оппоненты Трампа назвали его действия безответственными.

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