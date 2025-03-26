Балаева опровергла продажу территорий «Казахфильма» и перенос киностудии в Астану

Министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице в Facebook опровергла продажу территорий киностудии «Казахфильма» и перенос киностудии в Астану.

«Этот вопрос должен быть исчерпан – все земли “Казахфильма” принадлежат киностудии. Они не проданы и используются исключительно в интересах кинематографии», - подчеркнула министр.

При этом рассматривается вариант переноса в Астану творческого объединения «Казаханимация». Балаева уточнила, что это не производственная база, а структура, которая распределяет заказы на создание анимационного контента. Ее переезд никак не отразится на работе киностудии.

Министр также отметила, что в последние пять лет в Казахстане практически не создавались качественные анимационные фильмы. В связи с этим развитие индустрии анимации будет проходить на базе Фонда креативных индустрий, где создается креативный хаб с целевым сектором поддержки анимации.

Говоря о развитии «Казахфильма», Балаева подчеркнула, что ежегодно не менее 30% от общего объема финансирования фильмов будет направляться напрямую на «Казахфильм».

Кроме того, за счет спонсоров на киностудии начались ремонтные работы, которые не проводились последние 15 лет.

«Это первый этап обновления инфраструктуры. <…> Конечно, пока речь не идет о капитальном ремонте, но это меры, направленные на создание нормальных человеческих условий для работы на “Казахфильме”», - пояснила министр.

При этом касательно «существования неких инвесторов, готовых вложить в ремонт киностудии большие деньги», Балаева заявила, что министерство культуры и информации готово сотрудничать с реальными инвесторами, «но нет никакой конкретики, ни одного гарантийного письма, все на уровне разговоров».

В феврале этого года актер Ерлана Толеутая и режиссера Елзата Ескендира, вернувшихся с международными наградами, не пустили на территорию студии. После этого актер заявил, что возможный переезд «Казаханимации» в Астану связан с тем, что мультипликаторы много лет выступают против продажи земли киностудии.

После этого на киностудии подтвердили, что обсуждается вопрос перевода «Казаханимации» в Астану, но опровергли утверждения о продаже земли или намеренном разрушении «Казахфильма», заявив, что «все эти предположения являются искаженной и заведомо ложной информацией». Тем более подобные действия противоречат интересам развития студии и не планируются в рамках текущей политики управления.