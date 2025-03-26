Депутат Смышляева предлагает отказаться от запрета на оборот необеспеченных цифровых активов

Для развития сферы цифровых активов в Казахстане необходимо заменить запрет их оборота на ограничение и расширить инфраструктуру для легального выпуска и оборота всех видов таких средств, а также пересмотреть уголовные составы для нарушителей. С таким депутатским запросом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса обратилась к премьер-министру Олжас Бектенову депутат от фракции партии Аmanat Екатерина Смышляева.

«На данный момент депутатами совместно с регулятором подготовлены срочные, а также перспективные предложения по изменению законодательства (в сфере цифровых активов – В.). Кроме того, уже семь месяцев ожидает заключения правительства проект Цифрового кодекса», - заявила Смышляева.

Она напомнила, что закон о цифровых активах принят в Казахстане два года назад, однако ситуация в отрасли меняется каждый день. Среди появившихся проблем она отметила ограниченность легального оборота цифровых активов на фоне увеличения интереса. Это привело к замедлению развития инфраструктуры и росту теневого обмена.

В частности, сегодня цифровые активы в Казахстане легально могут обращаться только на криптобиржах Международного финансового центра «Астана», но, по оценкам экспертов, эту площадку используют только около 5% казахстанских криптоинвесторов. Соответственно, остальные работают в «серой зоне».

Кроме того, после введения лицензий на майнинговую деятельность, ограничений в использовании электроэнергии и налогообложения снизилось участие инвесторов в экономике.

В то же время сфера цифровых активов стала средой для отмывания

и легализации преступных доходов, вследствие чего появилась высокая криминализация любых проступков и зачастую «несоразмерно жестокое наказание».

«Сегодня по ряду уголовных дел в отношении нелегальных криптообменников суммы взыскания в размере оборота составляют 5-6 млрд тенге. Понятно, что они никогда не будут возвращены в бюджет, а человек, по сути, будет отбывать пожизненное экономическое наказание. Такие кейсы отпугивают не только потенциальных преступников, но и порядочных инвесторов», - считает Смышляева.

В этой связи для сокращения теневого рынка депутат считает необходимым заменить запрет на оборот необеспеченных цифровых активов на ограничение. То есть разрешить участие в нем физических лиц, при условии пользования лицензированными площадками. Также нужно расширить инфраструктуру для легального выпуска и оборота всех видов цифровых активов, пересмотреть уголовные составы для нарушителей в сфере цифровых активов. Смышляева также считает целесообразным привлечь лицензированные майнинговые компании к участию в инвестиционных проектах, в том числе в сфере энергетики. И в целом для регулирования сферы цифровых активов шире использовать пилотные и экспериментальные правовые режимы.

О том, что в Казахстане будет разработан Цифровой кодекс, Смышляева сообщала в сентябре 2024 года. В октябре того же года она, а затем министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщали, что документ разработан.