Это обеспечит безопасную интеграцию оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру
В Казахстане запустили криптокарты для безналичных транзакций
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Во вторник, 3 июня, Национальный банк Казахстана дал старт проекту криптокарт – платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных криптобиржах Международного финансового центра «Астана».

«Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру», - подчеркнули в Нацбанке.

Как поясняется, механизм предусматривает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент совершения платежной транзакции с моментальным зачислением их стоимости на криптокарту, которая представляет собой стандартную платежную карту, привязанную к банковскому счету клиента.

«Т.е. фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов. Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса криптокошелька на стороне лицензированного крипто-провайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и крипто-провайдера МФЦА», - уточняется в сообщении Нацбанка.

Кроме того, в этом году участниками рынка при координации Национального Банка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая: выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами; токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам; организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам; организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов и др.

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