Решение будет принято в этом году
В Минэкологии вновь обсуждают вопрос отстрела сайгаков
ФОТО МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве экологии и природных ресурсов вновь обсуждают вопрос регулирования численности сайгаков, в том числе за счет отстрела. Как сообщил в среду в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Ерлан Нысанбаев, пока проводятся встречи и обсуждения с представителями науки и экспертами, но решение планируется принять уже в этом году.

«Об этом (изучить вопрос с резким увеличением поголовья сайгаков – В.) было сказано главой государства. На сегодня мы организовали первую встречу с представителями науки и экспертами, специализирующимися на сайгаках. Ждем вторую встречу», - сказал Нысанбаев.

Он отметил, что требуется время для изучения ситуации и принятия решения - «регулировать или принять какие-то другие меры». Министр подчеркнул, что сегодня налицо конфликт сайгаков с человеком и человеческой деятельностью, плюс есть уязвимость в части эпизоотии. Поэтому решение принимать нужно взвешенно.

«Ну как, каким образом (регулировать численность – В.)? Как обычно. Если да, то это посредством карален, сети. Второе – это отстрел. Ну а как иначе? Но пока наука рассматривает», - объяснил Нысанбаев.

Министр добавил, что решение будет принято в этом году.

Напомним, в апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области пообещал отменить решение об отстреле сайгаков, которое ранее приняло Минэкологии, и пообещал запретить изъятие популяции, которые «являются символами казахской степи». Однако уже 14 марта в ходе заседания Национального курултая он заявил, что за счет ужесточения наказания за браконьерство и других мер в Казахстане резко увеличилось поголовье сайгаков, и угрозы для их популяции уже нет. По его словам, теперь страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизодической ситуации. Токаев поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.

Напомним, в 2023 году было рекомендовано «изъять» из популяции максимум 226 тыс. особей уральской популяции и не более 111 795 особей бетпакдалинской – это от общей численности 20% и 15% соответственно. В январе 2024 года на запрос «Власти» в Минэкологии сообщили, что рекомендовано «изъятие» еще 200 тыс. особей уральской популяции и 100 тыс. особей бетпакдалинской популяции. Позже Нысанбаев сообщал, что процесс регулирования численности сайгаков приостановлен и с 10 февраля 2024 года отстрел и любая охота на них будет незаконной, а в ведомстве вновь будут проводить биологическое обоснование и только затем вернутся к вопросу регулирования их численности. Однако уже в марте в ведомстве вновь заявили, что «изъятие» сайгаков из популяции было приостановлено в зимний период, но возобновится осенью 2024 года. При этом, ни в Минэкологии, ни в министерстве сельского хозяйства ни разу не смогли назвать ущерб, который наносят фермерам сайгаки, так как «нет методики определения».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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