Случаи падежа сайгаков зафиксированы еще в четырех регионах Казахстана – Минэкологии

В министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что мертвые сайгаки обнаружены не только в Карагандинской области, но и в ряде других регионов.

«Наибольшее количество погибших сайгаков обнаружены в ареалах естественного обитания области Улытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. С учетом биологии и жизненного цикла сайгака, установленные случаи связаны с естественной смертностью», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что для таких ситуаций есть утвержденные алгоритмы, согласно которым туши подлежат утилизации.

«С начала этого года утилизировано более 5,2 тыс. туш», - сообщили в министерстве.

Вместе с тем в Институте зоологии заявили, что в нормальных условиях ежегодная естественная смертность сайгаков всех возрастных групп составляет порядка 20% от общей численности популяции, при этом может погибать до 50% взрослых самцов.

Ранее сообщалось, что общая численность сайгаков в Казахстане составляет 4,1 млн особей.

Накануне в соцсетях появилась информация, что в области Улытау тысячи мертвых сайгаков находят на побережье Кенгирского водохранилища. Видео с тушами погибших животных опубликовал в Telegram Асхат Ниязов.

В Минэкологии сообщили, что туши сайгаков обнаружены на территории Нуринского района Карагандинской области, туда выехали специалисты.