В пяти селах Жамбылской области от землетрясения пострадали дома и соцучреждения

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение сегодня рано утром, и осмотрел поврежденные объекты, сообщила пресс-служба акимата региона.

«На данный момент выявлены трещины стен в зданиях Меркенской центральной районной больницы, детского сада “Балдаурен” Меркенского сельского округа и на кухне жилого дома в селе Талдыбулак. Установлено наличие трещин на стенах дома в селе Абай района Т. Рыскулова, в селе Жанатурмыс - шесть домов, в сельской школе, в Доме культуры села Каменка Каракыстакского сельского округа», - проинформировали в акимате.

Специальная комиссия проведет работу по оценке ущерба. В ее состав войдут представители Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС.

В целом, заверили в акимате, объекты жизнеобеспечения в районах функционируют в штатном режиме, а сведений о пострадавших нет.

Также сотрудниками областного филиала ТОО «КАЖсервис» ведется обследование автомобильных дорог республиканского значения Меркенского и Т.Рыскулова районов, обследовано 45 населенных пунктов. А по линии дежурной части организовано взаимодействие с МЧС Кыргызской Республики.

В пятницу, 28 марта, в 3:42 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 323 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана. По данным МЧС, в девяти населенных пунктах Жамбылской области ощутимость была от 5 до 2 баллов.

Наибольшая интенсивность – 5 баллов – была зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила толчком составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, а также в Кордайском, Мойынкумском районах – 2 балла.