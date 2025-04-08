Площадка под строительство хранилища радиоактивных отходов с Семипалатинского полигона до сих пор не определена

Вопрос строительства пункта хранения радиоактивных отходов с Семипалатинского полигона в рамках его реабилитации все еще на стадии проработки, сообщили в министерстве энергетики на запрос «Власти».

«Площадка размещения пункта хранения радиоактивных отходов будет определена на стадии разработки технико-экономического обоснования с проведением инженерных изысканий в соответствии с требованиями законодательства», - говорится в ответе министерства.

Сообщается, что подготовлен предварительный расчет стоимости изыскательских работ, разработки ТЭО и ПСД, проведения необходимых экспертиз. В ведомстве отметили, что реализации подобных проектов требует «значительных финансовых вложений». Поэтому, «с учетом текущих бюджетных ограничений», рассматривается вопрос поэтапной реализации проекта.

«Полная стоимость реализации проекта будет определена после завершения разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы проекта», - уточнили в Минэнерго.

Законом о Семипалатинской зоне ядерной безопасности предусматривается, что радиоактивный грунт с полигона будут вывозить и захоранивать в специальном месте. В 2021 году в НЯЦ сообщали, что в Майском районе Павлодарской области, на территории полигона, будет построено специальное хранилище. Оно будет находиться в 75 км от Курчатова, в 130 км от Семея и в 250 км от Павлодара. Строительство должно было начаться в 2021 году. Однако этого не произошло. Весной прошлого года сообщалось, что площадка под хранилище определена в технической зоне комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1». Ближайший населенный пункт от этого места находится в 80 км – село Большой Акжар.

Однако летом прошлого года в Минэнерго сообщили на запрос «Власти», что для строительства специального хранилища под радиоактивный грунт с полигона только разрабатывается ТЭО по выбору площадки.

В целом планируется очистить территорию Атомного озера, испытательных площадок 4, 4А, «Сары-Узень», «Балапан», «Телькем», «Дегелен» и «Опытное поле» от радиоактивно загрязненной почвы и разместить радиоактивные отходы, которые являются источником вторичного загрязнения окружающей среды, на длительное храниение в специальном месте. В Национальном ядерном центре сообщали, что планируют в ближайшие годы провести наибольший объем рекультивационных работ на площадках 4 и 4а и разместить в хранилище около 100 тыс. кубометров радиоактивных отходов с бывшего полигона.