В Кызылорде в этом году завершат строительство централизованной системы горячего водоснабжения

Из резерва правительства выделено порядка 5 млрд тенге в виде целевых трансфертов бюджету Кызылординской области для строительства сетей горячего водоснабжения, сообщила пресс-служба кабмина.

Как напомнили в правительстве, Кызылорда является единственным областным центром в стране, где нет централизованной системы горячего водоснабжения.

«Многоэтажные дома в городе обеспечиваются горячей водой посредством электронагревательных или газовых отопительных устройств. Это, в свою очередь, может привести к чрезвычайным ситуациям», - пояснили в пресс-службе.

Президент поручал решить этот вопрос до конца 2025 года еще в октябре 2023 года, в ходе своей рабочей поездки в регион.

По данным правительства, реализация проекта общей стоимостью 26,2 млрд тенге проходит в два этапа. Первый этап для 187 домов был начат в 2024 году, на его реализацию из резерва правительства было выделено более 11 млрд тенге. В ходе второго этапа в этом году будет подключено 236 домов.

«Выделенные из резерва правительства 5 млрд тенге будут использованы для первоочередных работ второго этапа в текущем году», - уточнили в кабмине.

В целом к системе централизованного горячего водоснабжения будут подключены 423 многоэтажных жилых дома Кызылорды.