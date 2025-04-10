В Кызылорде в этом году завершат строительство централизованной системы горячего водоснабжения

На это из резерва правительства выделено 5 млрд тенге
Из резерва правительства выделено порядка 5 млрд тенге в виде целевых трансфертов бюджету Кызылординской области для строительства сетей горячего водоснабжения, сообщила пресс-служба кабмина.
Еще по теме:
- Строительство водозабора «Аксай» завершится в Алматы в ноябре – Досаев
- В Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Деркул приблизился к критической отметке
- За модернизацию коммунальной инфраструктуры заплатит в том числе потребитель
- В Кызылординской области на возвращенные государству активы завершат строительство систем водоснабжения
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые