Дифференцированные тарифы на воду для фермеров планируют ввести в Казахстане

Будут учитываться виды культур и водосберегающие технологии
Тамара Вааль, Астана, Власть
Дифференцированные тарифы на воду в Казахстане будут применяться для фермеров. В министерстве водных ресурсов и ирригации разрабатывают новую методику, которая будет учитывать вид культур, объемы потребление и наличие водосберегающих технологий, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Нурлан Нуржигитов.
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