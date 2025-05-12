Будут учитываться виды культур и водосберегающие технологии
Дифференцированные тарифы на воду для фермеров планируют ввести в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Дифференцированные тарифы на воду в Казахстане будут применяться для фермеров. В министерстве водных ресурсов и ирригации разрабатывают новую методику, которая будет учитывать вид культур, объемы потребление и наличие водосберегающих технологий, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Нурлан Нуржигитов.

«Существенную роль в стимулировании экономного использования воды играет тарифная политика. С учетом этого сегодня нами ведется разработка новой методики формирования тарифов, которая будет предусматривать дифференциацию тарифа в зависимости от вида культур, объемов потребления воды и наличия водосберегающих технологий», - сказал Нуржигитов.

Он напомнил, что функции тарифного регулятора по поливной воде переданы в Минводы от министерства национальной экономики. А до этого эти два ведомства ввели дифференцированные тарифы на питьевую воду. По предварительным данным Нуржигитова, внедрение дифференцированных тарифов в Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской областях и области Улытау позволило ежемесячно экономить в среднем 1,6 млн кубометров воды. Министр заверил, что полученные порядка 900 млн тенге будут направлены на обновление сетей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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