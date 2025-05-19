Сооружения для очистки воды в Жезказгане реконструируют за 1,8 млрд тенге

На реконструкцию сооружений для очистки воды в Жезказгане направят 1,8 млрд тенге. Сейчас износ оборудования составляет порядка 90%, сообщили в пресс-службе премьера-министра.

Водоснабжение областного центра ведётся с Кенгирского водохранилища. Очистные сооружения города были введены в эксплуатацию в 1966 году.

«Из резерва правительства выделено порядка 1,8 млрд тенге для реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана», – говорится в сообщении правительства.

Средства направлены на реализацию второй очереди проекта реконструкции очистных сооружений Жезгазгана мощностью 124 тыс. мᶾ/сутки, с установкой мембранного оборудования.

«Выделение финансовых средств повысит санитарно-гигиенический уровень жизни населения города Жезгазган, которое на сегодняшний день составляет 98,6 тыс. человек», – отмечают в ведомстве.