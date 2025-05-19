Сооружения для очистки воды в Жезказгане реконструируют за 1,8 млрд тенге

Износ оборудования в городе составляет порядка 90%
На реконструкцию сооружений для очистки воды в Жезказгане направят 1,8 млрд тенге. Сейчас износ оборудования составляет порядка 90%, сообщили в пресс-службе премьера-министра.
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