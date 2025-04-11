В Алматы проведут реконструкцию фонтанов возле акимата, на площади Республики и у театра имени Мусрепова

В Алматы впервые реконструируют четыре крупных фонтанных комплекса: восточный и западный у акимата Алматы, фонтан на площади Республики и фонтан у здания театра им. Г. Мусрепова, сообщили в пресс-службе акимата города. Работы начнутся в апреле и завершатся в октябре этого года.

«Как показала экспертиза проекта, объекты находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ гидроизоляции, устаревшее насосное оборудование и системы фильтрации требуют комплексного обновления», - пояснили в акимате.

По информации акимата, будут усилены конструкции технических помещений, полностью заменены инженерные коммуникации, гидроизоляционное покрытие, обновлены насосные станции и системы фильтрации воды, а также внедрено автоматизированное управление и благоустроена прилегающая территория. Помимо этого будут заменены форсунки, светильники, чаши, подсветки, трубы, гранитные плиты и другие важные элементы фонтанов.

«Для обеспечения безопасности горожан на фонтанных комплексах установят низковольтные светильники и сухостоящее насосное оборудование, исключающее риск поражения электрическим током», - добавили в пресс-службе.

При этом власти города пообещали сохранить исторический облик фонтанов.

Фонтан у здания театра им. Г. Мусрепова был построен в 1962 году, а восточный и западный фонтаны у акимата и фонтан на площади Республики – в 1979 году.