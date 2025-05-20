К ремонту и строительству новых зданий театров нужно привлечь бизнес, считает Токаев

Это распространенная практика во всем мире, заявил он
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на награждении работников культуры и искусства, напомнил, что на заседании национального курултая в Бурабае было поручено сделать упор на развитие театров в регионах. Но многие театры нуждаются в ремонте. Президент считает, что нужно привлечь к этой работе бизнес.
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