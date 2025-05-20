Это распространенная практика во всем мире, заявил он
К ремонту и строительству новых зданий театров нужно привлечь бизнес, считает Токаев
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на награждении работников культуры и искусства, напомнил, что на заседании национального курултая в Бурабае было поручено сделать упор на развитие театров в регионах. Но многие театры нуждаются в ремонте. Президент считает, что нужно привлечь к этой работе бизнес.

«Большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания. Считаю целесообразным привлечь к данной работе предпринимателей и меценатов. Это распространенная практика во всем мире», - сказал Токаев.

Он призвал представителей бизнеса принять участие «в развитии нашей духовности».

Также он предложил присвоить статус «академический» Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева.

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