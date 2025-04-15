В Акмолинской области не приняли достаточных мер для предотвращения паводка – Бектенов

В Акмолинской области ежегодно подвергаются паводку одни и те же населенные пункты. И в этом году подтопленными оказались свыше 100 жилых домов. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов, это говорит о том, что власти региона и районов неэффективно работают над этими вопросами.

«В целом по республике наблюдается стабильное прохождения паводкового периода. В то же время в Акмолинской области в начале апреля обстановка осложнилась. Оказались подтопленными свыше 100 жилых домов. Сейчас ситуация некритичная, пик уже пройден», - отметил Бектенов.

Он подчеркнул, что этому послужило ненадлежащее проведение инженерных работ по защите населенных пунктов. И здесь премьеру «очевидно некачественное планирование и проведение противопаводковых мероприятий».

В качестве примера он привел село Старый Колутон, где работы по очистке, берегоукреплению и дноуглублению реки проведены только на участке 3 км, тогда как проектом было предусмотрено 11 км. В результате, подчеркнул Бектенов, из-за разлива реки были подтоплены дома, чего «можно было избежать». Кроме того, оказался подтоплен город Макинск, так как «местные власти не предприняли вовремя необходимые меры».

«В регионе ежегодно подтоплениям подвергаются одни и те же населенные пункты. Значит, в Акмолинской области недостаточно эффективны принимаемые меры. Марат Муратович (Ахметжанов, аким региона – В.), пересмотрите ваши планы и в текущем году выполните всю необходимую работу. Окажите необходимое содействие и помощь людям, чьи дома и участки были подтоплены», - поручил премьер акиму региона.

В целом же, считает премьер, своевременно принятые меры в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях позволили не допустить подтопления домов и ущерба населению этих регионов. Вместе с тем прогнозируется повышение уровня воды на реке Есиль в Северо-Казахстанской области, а в горных районах Восточно-Казахстанской области снегозапасы составляют еще порядка 50%. В этой связи Бектенов поручил регионам принять меры, чтобы не допустить осложнения паводковой ситуации, незамедлительно реагировать на обращения населения за помощью, держать на особом контроле наполняемость водохранилищ и водных объектов и в течение недели завершить работу по актуализации всех нормативных правовых актов по вопросам ликвидации последствий ЧС и оказания помощи населению.