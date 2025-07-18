Получение ЭЦП полностью переведут в онлайн-формат до конца года

До конца года министерство цифрового развития планирует перевести в онлайн-формат 10 базовых госуслуг. Среди них – получение ЭЦП, сообщает Kazinform .

Сейчас, по данным Минцифры, в Казахстане почти 80% граждан, посещающих ЦОНа, приходят всего за десятью основными услугами, тогда как сегодня в ЦОНах оказывают около 1250 государственных услуг.

«То есть всего десять услуг создают основной наплыв в офлайн-формате. Этому есть две причины: некоторые услуги оцифрованы, но не очень удобны и нужно этот процесс упростить», - отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин.

По его словам, есть услуги, которые никогда не предоставлялись в онлайн-формате, но теперь будут оцифрованы.

«Мы планируем до конца года все эти десять услуг перевести в полностью онлайн-формат», - сказал вице-министр.

Так, недавно была запущена услуга по перевыпуску удостоверения личности онлайн, и по результатам пилота, если он пройдет успешно, в онлайн-формат переведут перевыпуск паспортов.

Среди других базовых услуг, которые планируется перевести в онлайн-формат, – первичное получение водительского удостоверения, услуги по прописке, получение разрешений для иностранных граждан, услуги по недвижимости и земле, получение электронной цифровой подписи (в офлайн-формате ее получают менее 10% граждан).

«Мы планируем эту услугу в Центрах обслуживания населения полностью закрыть. Если гражданин даже придет в ЦОН, его проведут за компьютер, откроют EGOV или скачают EGOV Mobile и помогут получить ЭЦП в онлайн-формате», - подчеркнул Коняшкин.